La trasmissione in onda su Rai Tre è giunta al termine ma questa sera va ancora in onda con una puntata speciale. Arriva, intanto, il commento di un grande giornalista italiano…

”Chi l’ha visto?”, quest’anno ha tenuto incollati milioni di telespettatori, ogni mercoledì sera, approfondendo i casi irrisolti di cronaca nera italiana.

Primi tra tutti quello di Denise Pipitone e di Saman Abbas, sviscerando ciò che è accaduto e tenendo costantemente aggiornato il pubblico che è rimasto col fiato sospeso in attesa di sviluppi, come nel frangente di Olesya Rostova, relativo alla scomparsa della figlia di Piera Maggio.

Intanto, il programma è pronto ad andare in vacanza, ma questa sera andrà in onda un’altra puntata dove si ripercorrerà la storia di Federica Farinella, ragazza scomparsa nel 2001 in Piemonte che sognava di diventare una stella della tv. La ragazza fu uccisa e i suoi resti furono ritrovati vent’anni dopo, vicino la sua abitazione.

Il giudizio del celebre giornalista su ”Chi l’ha visto?”

E’ stato Maurizio Costanzo a pronunciarsi riguardo una delle trasmissioni più seguite e più longeve della televisione italiana.

Il giornalista e autore televisivo, nonché conduttore di numerosi talk show dell’azienda del Biscione, ha commentato l’operato di Federica Sciarelli dando una sua personale opinione riguardo il programma in onda su Rai Tre.

“Non si può che parlare bene di questo programma“, ha esordito il marito di Maria De Filippi.

Il giornalista, attraverso un’intervista pubblicata sul quotidiano ‘Libero’ ha speso parole di elogio nei confronti di Federica Sciarelli e del lavoro svolto quest’anno con il suo programma che ha ottenuto ottimi ascolti.

“Le storie rimarranno nella nostra memoria”, ha aggiunto Maurizio Costanzo citando prime tra tutte quelle di Denise Pipitone e di Saman Abbas.