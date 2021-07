Aurora Ramazzotti ha condiviso una serie di scatti da un’esperienza passata. Il suo look bollente ha folgorato i fan.

Fascino, talento e carisma. Aurora Ramazzotti non smette mai di stupire i suoi fan condividendo sui social scatti in cui mostra tutta la sua bellezza e la sua verve. Il suo account, seguito da ben 2 milioni di follower, è una collezione di foto di momenti dolci e spensierati in cui si mostra al fianco del suo storico compagno, Goffredo Cerza, e la sua splendida famiglia.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti posta inoltre anche contenuti dedicati alla vita professionale, tra shooting ed esperienze lavorative. 24 anni, Aurora ha seguito le orme dei genitori debuttando nel mondo dello spettacolo. Negli anni ha partecipato a programmi del calibro de “Le Iene”, dallo scorso inverno, e di “X Factor”. Proprio quest’ultima trasmissione ha rappresentato la sua prima prima esperienza vedendola alla conduzione del format Weekly. Un’esperienza indimenticabile che Aurora ha ricordato nel suo ultimo post Instagram.

