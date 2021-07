“Bella come il sole”. Giorgia: no filtri e makeup, capelli arruffati: il fascino della naturalezza – FOTO

Giorgia. La straordinaria interprete romana si sta godendo le sue vacanze estive a Gallipoli. Pubblica su Instagram delle immagini meravigliose che la ritraggono nel suo fascino naturale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

La cantautrice Giorgia, classe 1971, ha varcato la soglia dei 50 anni il 26 aprile scorso. Ultimamente ha diradato sempre di più le sue apparizioni pubbliche. Complice la pandemia da Coronavirus e le continue quarantene a cui tutti siamo stati sottoposti, ha preso un lungo periodo di pausa.

La sua ultima fatica musicale risale al 2018 quando è uscito il suo album di cover dal titolo “Pop Heart” in cui ha reso omaggio a molti colleghi, sia connazionali che stranieri. Al 2018, risale anche l’opera “Oronero Live”, che racchiude una selezione di pezzi registati dal vivo durante il suo ultimo tour.

Cresciuta a pane e Ray Charles, Giorgia è stata introdotta nel mondo della musica dal padre, Giulio Todrani, apparso recentemente in televisione come concorrente del talent show “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici.

Giorgia, le foto su Instagram: una bellezza senza tempo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

I fan sono in trepidante attesa dell’uscita di un nuovo lavoro realizzato da parte di Giorgia. Per ora vive serenamente nella sua intimità. Nonostante la riapertura di teatri e arene, non è prevista a breve una sua tournée.

Tra le ultimissime apparizioni televisive si ricorda quella avvenuta nel programma “Top Dieci”, presentato da Carlo Conti, in cui la cantante romana ha aperto parte della sua anima.

Ha raccontato di aver vissuto una quarantena perennemente in tuta e abiti casalinghi, ha parlato dei suoi gusti su vari argomenti e ripercorso il suo passato. Tanti sono i successi che l’hanno portata a essere tra i numeri uno del panorama culturale italiano ma ha rivelato che “Come saprei”, pezzo storico con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1995, è quello a cui ancora oggi è più legata.

Anche su Instagram tiene un profilo basso; pubblica fotografie raramente ma ogni volta è un tripudio di consensi. Gli ultimi scatti rilasciati a favore di pubblico la vedono in vacanza nella suggestiva cornice di Gallipoli, in Puglia.

Molte colleghe usano filtri, artefici, strati spessi di makeup per nascondere il passaggio del tempo. Non lei. Arrivata a 50 anni, mostra il suo volto senza maschera di sorta, non ne ha bisogno.

Il vento le scompiglia i capelli, accenna un sorriso sornione e scrive in didascalia: “Nature estate 21. Persiste l’azzurro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

I fan che seguono il suo percorso da sempre, sono pazzi di lei. Approvano e commentano, citando anche testi delle sue canzoni: “La tua anima luminosa come quel mare”, “Bella come il sole”, “Sempre stupenda, inutile dirtelo, lo sai”, “Di sole e d’azzurro”, “E c’è ancora mare, e c’è ancora cielo”, “La bellezza del tuo sorriso illumina l’anima”, “Persiste anche il desiderio di un nuovo album”.