Oltre al suo immenso amore per gli animali, Caitlyn Loane era anche una grande tifosa appassionata di calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CS MILLENNIALS (@cs.millennials)

Si è spenta all’età di 19 anni Caitlyn Loane, celebre star australiana di TikTok. La giovane agricoltrice e allevatrice di quarta generazione utilizzava la nota piattaforma musicale per mostrare al suo pubblico parte della sua quotidianità all’interno della fattoria di famiglia in Tasmania. Il suo seguito in rete è considerevole: i suoi iscritti sono oltre 60.000 sul social network cinese lanciato nel lontano 2006. L’ultimo video pubblicato sull’account ufficiale di Caitlyn è incorniciato da un invito retorico “Chi è pronto per la Tasmania?” Il video è stato interpretato dalla maggior parte dei suoi follower come un’implicita richiesta d’aiuto al peso della solitudine.

NON PERDERTI ANCHE >>> Esplosione su bus: 13 morti e almeno 28 feriti – VIDEO

I genitori non hanno fornito ulteriori dettagli sulla morte di Caitlyn Loane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Page Six (@pagesix)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Pullman precipita in un burrone nel sudest del Paese: 34 morti

La notizia del suicidio è stata confermata dai suoi genitori lo scorso giovedì 8 luglio. “Non ci sono parole per descrivere la nostra grande perdita.“, ha confessato a The Mercury Philip Loane, padre di Caitlyn. Addolorata, Richele, madre di Caitlyn, la quale ha ricordato la figlia come “una giovane donna adorabile, ammirevole, piena di vita“, nonché grande lavoratrice all’interno della fattoria di famiglia, la cui estensione conta circa 1.480 acri: “Non aveva paura di sporcarsi le mani, in alcune foto ha il fango fino alle ginocchia”. Secondo quanto riportano i media locali, il video più recente della giovane star di TiktTok è stato pubblicato la scorsa domenica 27 giugno. Nel filmato sfilano diverse foto sulle note di una canzone, il cui ritornello chiede “Quanto lontano guideresti per la ragazza dei tuoi sogni?” Nella descrizione del video Caitlyn si rivolge al suo pubblico: “Che ne diresti della Tasmania?” Il file, visto da oltre 160.000 persone, trabocca ancora oggi di sentiti messaggi di addio e condoglianze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tracy Bachman (@tracylovesdeleuzebachman)

Con il suo vivo sorriso Caitlyn Loane ha ispirato tante ragazze grazie alla sua quotidiana presenza sui social media. Il web piange la sua scomparsa e si unisce al dolore di amici e familiari.

Fonte: The Mercury