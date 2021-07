“Ti vuoi unire?”, Giulia De Lellis in bikini blocca Instagram, l’occhio cade lì.. – FOTO

Giulia De Lellis, in bikini, ha scattato delle foto in compagnia della nipotina Matilde. Le attenzioni dei followers sono tutte per la conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis sta vivendo un’estate strepitosa dopo il successo ottenuto grazie a “Love Island Italia“. Il dating show, che ha dato la possibilità ad un gruppo di ragazzi single di trovare l’amore, ha visto l’esordio dell’influencer nelle vesti di conduttrice: un ruolo che la De Lellis ha incarnato magistralmente e con grande professionalità. La modella, lanciata da “Uomini e Donne”, ha tutte le carte in regola per sfondare in qualità di presentatrice. Per il momento, tuttavia, Giulia si gode l’estate ed i suoi affetti più cari, tra cui il fidanzato Carlo e la nipotina Matilde. Proprio con quest’ultima, l’ex corteggiatrice ha voluto realizzare una compilation di scatti da mozzare il fiato ai fan…

Giulia De Lellis in bikini blocca Instagram, l’occhio cade lì.. – FOTO

