Blaine Anderson è stato uno dei protagonisti della famosa serie tv “Glee”. Oggi, Darren Criss, ha 34 anni ed è un cantante di successo

Blaine Anderson è stato uno dei personaggi più amati della serie tv Glee. È arrivato solo nella seconda stagione eppure nel giro di pochissimi episodi ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Darren Criss, che è l’attore che lo interpretava, arrivò sul set felice ed emozionato perché aveva già visto la prima stagione e apprezzata tantissimo. Era diventato un vero e proprio fan della serie e non pensava di certo che un giorno si sarebbe ritrovato ad essere uno dei protagonisti più amati del mondo.

Glee, vi ricordate di Blaine Anderson? Oggi ha 34 anni

Blaine nella serie ricopre il ruolo dei fidanzato di Kurt: è uno dei più popolari della scuola nuova, la Dalton, dove Kurt si ritrova a trasferirsi per sfuggire ai bulli del suo liceo che lo trattano male a causa della propria omosessualità. Blaine insegna a Kurt ad essere se stesso con orgoglio, lo aiuta ad avere coraggio e si innamorano l’uno dell’altro dopo una lunga amicizia. Nel corso della serie vivono diversi tira e molla ma restano sempre importanti l’uno per l’altro, infatti arrivano pure alla decisione di sposarsi e successivamente di mettere su famiglia. Dopo Glee, Darren ha continuato la sua carriera a gonfie vele: tra musica, cinema e spettacoli a Broadway, è diventato un volto noto in America.

Invece, per quanto riguarda la sua vita privata, Darren si è sposato qualche anno fa con la sua fidanzata storica dopo tanti anni di relazione.