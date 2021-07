Per il quarto anno consecutivo Irama ha voluto infiammare l’estate con un nuovo singolo, “Melodia proibita”. Scopriamo il suo significato

È ancora lui uno dei protagonisti dell’estate, dopo esserlo stato per ben tre anni consecutivi. Parliamo di Irama che dopo aver fatto ballare con “Nera“, “Arrogante” e “Mediterranea“, è tornato anche quest’anno con un nuovo singolo. Si intitola “Melodia proibita” e segue il filone dei brani precedenti: si tratta infatti di un pezzo che strizza l’occhio al reggaeton e al mondo latino. Eppure l’artista ha la straordinaria capacità di mostrare di non replicarsi mai, ma piuttosto di mostrare tutta la sua crescita artistica. Irama è più sicuro, non ha paura di lasciarsi influenzare da generi e culture differenti e farsi trasportare da esse.

Il significato di Melodia Proibita, uno dei brani dell’estate 2021

La scorsa estate ha sbaragliato la concorrenza con il brano “Mediterranea“, con il quale ha ottenuto ben cinque dischi di platino. Un successo straordinario che lo ha portato a rilasciare anche la versione spagnola. Nonostante sia ancora ben posizionato nelle classifiche di vendita con il brano “La genesi del tuo colore“, portato allo scorso Festival di Sanremo, Irama ha voluto pubblicare un nuovo singolo estivo.

“Melodia proibita” è la perfetta colonna sonora per la stagione, con il suo ritmo latino e mediterraneo. Il testo racconta l’incontro tra due anime che vogliono solo lasciarsi andare e viversi nel caldo di una serata estiva. “Io con te tu con me / E balliamo fino a che / Tu con me io con te / Sentiremo l’aria che ci sfiora“, canta in una delle strofe.

Irama è riuscito ancora una volta a colpire nel segno e a rilasciare un brano che sta facendo ballare tutti. “Melodia proibita” potrebbe essere il primo assaggio di un nuovo progetto discografico, dopo la pubblicazione dell’EP “Crepe” lo scorso anno. “Sono grato che la mia musica vi arrivi così tanto“, ha scritto il cantautore ringraziando per il raggiungimento del doppio disco di platino.

“Preparatevi al resto“, conclude con queste parole lasciando intendere come il suo nuovo capitolo sia appena cominciato.