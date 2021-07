Jovanotti, grande paura per il cantante. Quali sono le sue condizioni di salute

Jovanotti. Il cantante ha subito un incidente durante le riprese di un videoclip. I segni sono ben evidenti sul suo corpo. Quali sono adesso le sue condizioni di salute

L’estate 2021 è sicuramente segnata dall’uscita di produzioni musicali frutto di collaborazioni inedite e improbabili. Fedez e Achille Lauro hanno stupito con il brano “Mille” tramite l’intervento di Orietta Berti. Un’altra gloria della canzone italiana, Ornella Vanoni, ha sfornato un singolo insieme alla rivelazione del Festival di Sanremo 2021, il duo Colapesce e Dimartino. Mai avremmo pensato di sentire una canzone in cui s’intrecciano le voci di Eros Ramazzotti e il golden boy Fabio Rovazzi, eppure è accaduto con “La mia felicità”. Lo scorso 11 giugno è stato rilasciato un singolo che porta la firma di Jovanotti, realizzato insieme al sempre verde Gianni Morandi. S’intitola “L’allegria”. Ieri è stato diffuso il videoclip ufficiale: sul set sono incorsi dei problemi seri.

Jovanotti: incidente sul set. Le sue condizioni di salute fanno preoccupare i fan

Il videoclip ufficiale del brano “L’allegria” di Jovanotti e Gianni Morandi è stato rilasciato sulla piattaforma YouTube il 12 luglio. In meno di due giorni sfiora le 400mila visualizzazioni. É stato realizzato in collaborazione con una stella del motociclismo mondiale, il campione Valentino Rossi, nel suo Motor Ranch. Nelle immagini, è possibile vederlo compiere delle prodezze in sella alla sua moto.

A uno sguardo più attento non sfuggiranno anche i segni evidenti sul volto di Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini. I graffi sono dovuti a una caduta rovinosa e accidentale in un cespuglio di rovi che, a causa delle elevate temperature estive, erano inoltre roventi.

Non solo, il cantautore ha tre costole incrinate. Per sdrammatizzare ha detto: “Forse nei crediti del video della canzone di Gianni Morandi avremmo dovuto aggiugere anche Fabrizio Borra. Mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole“.

Anche Gianni Morandi è in fase remissione dopo l’incidente domestico di pochi mesi fa che ha comportato gravi ustioni alla mano.