Kasia Smutniak, la bellezza è disarmante: vestito da urlo e forme indimenticabili – FOTO

L’attrice polacca ha pubblicato una Instagram Stories dove è apparsa in tutta la sua bellezza con un abito incantevole per un’occasione speciale…

Kasia Smutniak è un’attrice e modella polacca, naturalizzata italiana. Il suo fascino e la sua bellezza, allineati con il suo talento, l’hanno resa una delle attrici più richieste dai registi italiani. Il suo volto espressivo e il suo fisico da modella hanno incantato il pubblico, che la segue sempre con piacere ed attenzione.

In occasione di questi ultimi scatti pubblicati, la bella Kasia, si trova a Cannes per l’ultimo film a cui ha preso parte insieme a Nanni Moretti.

Ad accompagnarla suo marito Domenico Procacci, sposato nel 2019, nove anni dopo la morte di Pietro Taricone con cui era legata sentimentalmente dal 2003 fino alla sua tragica scomparsa in un incidente di paracadutismo.

Kasia a Cannes: da togliere il fiato!

In questa Instagram Stories, Kasia Smutniak era appena salita in macchina e rende partecipi i followers della sua esperienza a Cannes ma anche delle sue piccole ‘disavventure’ dovute agli abiti sfarzosi che senza dubbio non favoriscono la praticità dei movimenti. Salita sull’automobile che l’avrebbe trasportata in albergo, scrive: ‘Sì, sì chi bella vuole…‘, riferendosi al celebre detto ‘Chi bella vuole comparire qualche pena deve soffrire…’.

Indossa uno splendido abito laminato nero, lungo, firmato Giorgio Armani. La sua bellezza ed eleganza la rendono unica nel suo genere e la contraddistinguono per quanto fascino e semplicità riesce a sprigionare in ogni posa o movimento che fa…

Nel giorno della vittoria degli Europei della nostra Nazionale aveva scritto: “È stato davvero emozionante vivere e condividere un racconto, delle immagini, le emozioni che solo un film visto in sala al cinema ti possono dare.. Un grandissimo film poi, un grandissimo Nanni Moretti e il suo cast, nella serata della grandissima Italia. Insomma una serata perfetta.“

E come darle torto…