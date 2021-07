“No comment, perfetta”, Laura D’Amore dècollète esplosivo: sempre più pericolosa – FOTO

La hostess di Alitalia, Laura D’Amore si mette in mostra con un dècollète da favola da raccontare: bellezza sublime.

E’ tornata a far sognare tutti ad occhi aperti! Laura D’Amore appare sempre più una certezza su Instagram, la piattaforma social che regala spettacoli di bellezza sopraffina per tutti i suoi fan.

Professionale al massimo, in questa estate bollente sotto tutti i punti di vista, Laura non conosce freni, nel mettere in evidenza il meglio del suo repertorio.

A condire di sensualità gli scatti superlativi di Laura è un sorriso radioso, caratteristica di una bellezza da incorniciare e raccontare ai suoi figli. Con i voli di Alitalia fermi ai box per la Miss del momento, la D’Amore si gode il meritato relax tra gli indumenti di Shein.

In occasione dell’ultimo scatto, la protagonista si presenta in “super cool dress” come si evince dall’ultimo post, che ha dato ulteriore lustro alla sua splendida bellezza

Laura D’Amore è uno schianto su Instagram: solo per cuori forti

