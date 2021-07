“Ma sono normali…?”, Lucia Javorcekova senza reggiseno e curve straripanti: c’è da essere orgogliosi – FOTO

Lucia Javorcekova si presenta davanti alle telecamere senza l’intimo e dà vita al sogno di ciascuno dei fan: strepitosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Una straripante Lucia Javorcekova lascia tutti a bocca aperta dopo l’ultimo post di Instagram, in cui ha regalato uno spettacolo davvero entusiasmante.

La supermodella slovena è particolarmente ispirata nell’ultimo periodo, grazie alle caratteristiche di un bagaglio di forme assolute, l’arma vincente della sua nobilissima ascesa tra i social e in Italia.

Ha esordito nel nostro Paese, partecipando al concorso di bellezza, “Escile“, dal quale non è risultata la vincitrice. La delusione, d’altronde è solo in parte per la bellissima Lucia, che con il passare degli anni si è riscattata prima con se stessa.

In seguito ha trovato la stabilità sentimentale con un playboy muscoloso che fa il paio con un aspetto fisico. Figlio di una delle divinità al naturale, mai conosciute nel vasto panorama dei social network

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Eleonora Daniele, la scelta più importante della sua vita: la decisione più bella

Lucia Javorcekova orgogliosa di se stessa: i fan…altrettanto

PER VEDERE LA FOTO “BOMBA” DI LUCIA JAVORCEKOVA, VAI SU SUCCESSIVO