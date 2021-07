Maria De Filippi, rivelazione pericolosa: “E’ stata la sua amante”

Il mondo del gossip ruota attorno a Maria De Filippi, la conduttrice si sarebbe fatta scappare una pericolosa confidenza.

Maria De Filippi, la regina di Canale Cinque sta approfittando delle pause estive per rilassarsi prima di rientrare con la programmazione invernale da settembre. Suoi i programmi di punta della rete Mediaset: “Uomini e Donne”, “C’è posta per te” e “Amici”, seguitissimi da sempre…soprattutto il talent che ogni anno sforna talenti che riescono a ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale italiano o in televisione.

Sulla sua vita privata si sa che è sposata da tanti anni con Maurizio Costanzo. Ma a quanto pare anche la De Filippi avrebbe uno “scheletro nell’armadio” di cosa si tratta?

Maria De Filippi, la confessione che non ti aspetti

La conduttrice ultimamente ha sganciato una bomba che non è passata inosservata: “E’ stata la sua amante” a cosa si riferiva la conduttrice? Andiamo con ordine. Ultimamente ospite da Mara Venier a “Domenica IN” la De Filippi, presa dalla voglia di chiacchierare con una solida amica quale appunto la Venier, avrebbe proferito proprio quella frase.

Si parlava del suo rapporto con Maurizio Costanzo, un matrimonio longevo il loro ma che ha un passato oscuro: i due infatti hanno visto crescere il loro rapporto giorno dopo giorno. Inizialmente come stima professionale – dato che erano colleghi – per poi diventare affetto e qualcosa di più. “all’inizio abbiamo avuto una relazione clandestina!“ Maurizio Costanzo era ancora sposato con Marta Flavi.

La donna avrebbe scoperto il tradimento del marito tramite una telefonata: Costanzo infatti parlava con Maria e la Flavi ha così reagito: “Maurizio se metti giù parliamo un attimo“.

I due hanno poi parlato, chiarito e si sono lasciati. Adesso, a distanza di tempo, i rapporti sono meno tesi…la stessa Flavi ha ammesso che la loro storia non sarebbe potuta andare avanti.