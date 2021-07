“La classe non è acqua”, Maria Pia Calzone passerella dei sogni, zoom sulle curve: panorama mozzafiato – VIDEO

Maria Pia Calzone passeggia tra le strade della città artistica e storica dell’anno. Una bellezza formosa scalda i cuori dei fans.

Conosciuta come la madrina di “Gomorra”, Maria Pia Calzone, in arte “Donna Imma” si è riversata nella città più bella d’Italia, secondo gli addetti.

Prosegue nel segno dello spettacolo e dell’incredulità, il tour per le mete turistiche più apprezzate degli ultimi tempi. Non poteva essere altrimenti per una donna, innamorata delle tradizioni di un luogo, proprio come la sua amatissima Napoli, sempre al centro dei desideri.

Stavolta però, Maria Pia ha travalicato i confini regionali e ha visitato gli splendidi borghi del luogo dei “Sassi”, la cosiddetta Matera.

Dalle espressioni sul volto delicato e simpatico dell’attrice traspare una certa preferenza su questi borghi storico-medievali al di fuori della sua terra natìa, che in fondo mai sostituirebbe con altre realtà. Ogni tanto però è anche giusto cambiare aria

Maria Pia Calzone nel Paese che “più bello non c’è”: splendida turista

