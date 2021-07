Marina La Rosa la mano dell’artista con un cuore grande, “Non solo lei lo fa battere”: un’opera d’arte fatta persona – FOTO

Marina La Rosa pennella al bacio un’opera d’arte, proprio come lo è in persona. Scendiamo in campo insieme a lei contro le leggi aberranti.

E’ una Marina La Rosa, in versione artista, quella a cui assistiamo nell’ultimo scatto in cui l’ex gieffina mette a segno un’opera d’arte senza precedenti.

La scelta di disegnare quell’organo in particolare è legato all’omicidio di Saman, la ragazza alla quale è stata privata la libertà di vivere ed esprimere i propri sogni.

“Voleva avere il diritto di sognare…come tante altre persone che hanno perso la vita come lei” – esordisce l’ex gieffina nel post strappalacrime che invita tutti i suoi fan a scendere in piazza e manifestare contro un governo a tratti superficiale. Ignaro di ciò che alcune persone si sentono in diritto di fare, senza sapere di non poterlo fare.

“Uccidere per il disonore recato alla propria famiglia, può essere una valida attenuante per l’eventuale pena”. Ed ecco allora l’invito di Marina esteso a tutti gli italiani. Scendere in piazza e dare voce a chi purtroppo non può più. In quanto vittima di questi brutali gesti

Marina La Rosa, la realizzazione dell’opera si confonde con una bellezza delicata

