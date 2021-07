“Bella come la vittoria dell’Europeo”, Martina Hamdy posa che mette in ginocchio: fisico da togliere il fiato – FOTO

La meteorina di TgCom 24, Martina Hamdy ha guadagnato definitivamente la stima dei followers con una posa perdifiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

Quando Martina Hamdy si mette in luce sui social network è sempre sole dalle sue parti. La meteorina di TGCom24 ha apparecchiato il banchetto per una giornata in riva al mare, da ricordare per tuta l’estate.

In pochi tra i fan avevano ammirato una bellezza di carnagione scura che ti fulmina al primo sguardo. La diva televisiva ha sempre mostrato a tutti una professionalità da bacio accademico. Intelligenza, eleganza e delicatezza sono gli attributi che la contraddistinguono dalle altre vip dello spettacolo.

Il percorso formativo di Martina è iniziato con la frequentazione del corso di laurea in Architettura. La studentessa milanese è in dirittura d’arrivo nel completare gli studi e fortificare la sua posizione tra i volti più illustri del piccolo schermo.

Con il tempo ha fatto parlare di sè anche da un punto di vista sentimentale. Secondo fonti gossip, i paparazzi l’avrebbero immortalata in dolce compagnia del trapper, Sfera Ebbasta, anche se ad oggi non ci sono conferme sulla loro presunta relazione

Martina Hamdy in posa per i fotografi: spettacolo in riva al mare

