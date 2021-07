Martina Stella e il tenero pancino che cresce sempre di più-FOTO

La bella Martina Stella ha condiviso una foto recente del suo tenero pancino che cresce, la gravidanza è arrivata a metà

Martina Stella ha raggiunto il sesto mese di gravidanza e non potrebbe essere più felice. Ha condiviso su instagram alcune foto sdraiata sul prato mentre si accarezza il pancino e appare serena e felice. Nella didascalia ha scritto:“Il sesto mese è davvero magico, tante emozioni nuove scoperte e molta nuova energia che ti attraversa. In questi giorni al mare tanto relax lunghe passeggiate e momenti di estrema tenerezza che sai già resteranno unici”.

Martina Stella e la sua seconda gravidanza

L’attrice aveva condiviso la lieta notizia sui social il 12 giugno, pubblicando alcune foto con il pancino che era già al quarto mese. Nella didascalia aveva scritto:“Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia. La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere. La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità. Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi..e confesso che non è stato facile non fare spoiler pre tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio! Vi voglio bene!”.

La Stella sta vivendo il momento con molta serenità e apprezza il fatto di poterlo condividere sui social ricevendo molti messaggi da altre mamme in attesa. Al momento ancora non si conosce il sesso del bebè ma l’attrice rivela che a decidere il nome sarà la sorellina maggiore Ginevra. La piccola Ginevra che ormai è una signorina, ha infatti 9 anni ed è nata dalla relazione con l’ex di Martina Stella, Gabriele Gregoriani.

Ad oggi l’attrice infatti è felicemente sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia che sarà il padre del suo secondo figlio. Ginevra ha un bel rapporto con Manfredonia e dopo un lungo periodo e attesa, i due coniugi hanno realizzato il loro sogno più grande. La Stella ha ammesso di aver aspettato tanto questo momento e che ora è al settimo cielo. Non resta che fare le congratulazione per il nascituro!