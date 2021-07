Ieri il calciatore Bernardeschi si è sposato con Valentina Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello Vip. All’epoca, la ragazza aveva avuto una “storia” nella casa con Sarah Nile

Ieri sono andate in onda in televisione le meravigliose nozze di Bernardeschi, che dopo la vittoria incredibile degli Europei, ha festeggiato convolando a nozze con la sua amata fidanzata Veronica Ciardi. E, per chi non ne fosse al corrente, Veronica ha partecipato al Grande Fratello circa dieci anni fa. Proprio lì è diventata il personaggio conosciuto che ad oggi tutti apprezziamo.

Bernardeschi si sposa con Veronica Ciardi: Sarah Nile, però, ruba la scena

A rubare la scena del suo matrimonio, però, è stata Sarah Nile. Ex concorrente della sua stessa edizione del GF. Le due si sono conosciute all’interno della casa più spiata d’Italia e lì è nato un sentimento, non è mai stato chiaro se fossero solo amiche o qualcosa in più, ma a legarle c’era qualcosa di molto più profondo ed intenso di una semplice amicizia. In questi anni hanno entrambe preso due strade separate, Sarah è stata la prima a sposarsi e a mettere su famiglia, successivamente è stato il turno di Veronica che, però, non ha invitato al matrimonio la sua amica. In alcune storie su Instagram, Sarah si è lasciata andare ad uno sfogo: “Tutto è cominciato davanti ai riflettori ed è giusto che così finisca“.

Infatti, ha pubblicato uno screen del messaggio che le ha inviato ieri, dove le faceva gli auguri e le raccontava le sue sensazioni: “Ho detto alla mia famiglia che oggi ti saresti sposata e ho provato imbarazzo nel dire che non mi hai voluta lì con te“.