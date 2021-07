Auto si schianta contro un muro e prende fuoco: morto un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo che l’auto su cui viaggiava si è scontrata contro un muro a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo.

Tragico incidente durante la scorsa notte a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Un’auto con a bordo due giovani fratelli, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un muro ed è stata poi avvolta dalle fiamme. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno estratto i due dall’abitacolo: purtroppo per uno dei due fratelli, di soli 16 anni, non c’è stato nulla da fare. L’altro è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. È accaduto durante la scorsa notte, tra martedì 13 e mercoledì 14 luglio, a Villagrazia di Carini, frazione del comune di Carini, in provincia di Palermo.

Stando a quanto ricostruito, come riportano fonti locali tra cui la redazione di Palermo Today, la vittima si trovava a bordo di una Lancia Y insieme al fratello, di cui non si conoscono le generalità. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’utilitaria si è schiantata contro un muro e, dopo una serie di carambole, ha preso fuoco.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno domato le fiamme ed estratto i due fratelli dall’abitacolo affidandoli ai medici. Purtroppo per il 16enne non c’è stato nulla da fare. Il fratello è stato, invece, trasportato d’urgenza presso l’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano, dove ora versa in condizioni gravi.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della compagnia di Carini che hanno provveduto agli accertamenti per determinare le cause dell’incidente, ancora da accertare. Non è chiaro, difatti, per quali ragioni il conducente abbia perso il controllo del veicolo finto poi contro il muro.