“La pressione è a mille”, Melissa Satta e la FOTO esagerata, le forme mai viste prima d’ora

Melissa Satta ha stupito i fan con uno scatto che sta già scatenando una valanga di commenti: un costume così non si era mai visto prima

Melissa Satta sembra stia vivendo un’estate all’insegna del relax e della passione. Poco tempo fa, la bellissima ex velina è uscita allo scoperto assieme al fidanzato Mattia Rivetti, l’imprenditore che è stato in grado di farle tornare il sorriso. Con quest’ultimo, la modella si è concessa dei giorni di vacanza in Sardegna, dispensando sorrisi e sguardi d’intesa ai paparazzi che li seguivano con attenzione. Stando alle recenti foto apparse sul suo profilo, la Satta non riuscirebbe proprio a far a meno del mare. L’ultimo scatto in bikini, in particolar modo, ha stregato il popolo di Instagram: un décolleté così esplosivo non si era mai visto prima.

Melissa Satta e la FOTO esagerata, le forme mai viste prima d’ora

Melissa Satta, che su Instagram è seguita da oltre 4 milioni di fan, è il ritratto della felicità. Alcuni giorni fa, il settimanale Chi aveva paparazzato l’ex velina in compagnia di Mattia Rivetti e del piccolo Maddox. Il nuovo fidanzato, stando a quel che si evince dagli scatti, è già entrato in famiglia ed ha instaurato un rapporto del tutto speciale con il bambino, figlio della modella e di Kevin Prince Boateng. La gioia di Melissa, ben evidente in quelle foto, è confermata anche dal post di oggi, pubblicato soltanto pochi minuti fa.

Lo scatto ritrae la bellissima ex velina mentre si cosparge di latte solare, che serve ad uniformare la sua abbronzatura e al contempo a proteggere la pelle. Il bikini blu, caratterizzato da un’allacciatura particolare, valorizza le curve spaziali della Satta, che non era mai apparsa così sensuale prima d’ora. Impossibile, di fronte al suo décolleté perfetto, non rimanere a bocca aperta.

“La pressione è a mille“, “Che dea meravigliosa“, “Sei perfetta, numero 1“, hanno commentato gli utenti, sconvolti da tanta bellezza. Melissa ha raccolto in pochi istanti il boom di likes.