Reese Witherspoon festeggia i 20 anni del noto film Legally blonde-FOTO

La meravigliosa attrice di Hollywood Reese Witherspoon ha festeggiato di recente i 20 anni dal celebre film Legally Blonde

Reese Witherspoon ha condiviso alcune foto del backstage del celebre e iconico film che ha girato 20 anni fa e che ha fatto innamorare tutti. Il nome del film in inglese è Legally Blonde, in italiano è conosciuto come La rivincita delle bionde. Racconta la storia di una giovane bella e ricca ragazza di nome Elle Woods, che apparentemente viene considerata la classica “bionda scema” ma invece dimostra la sua rivalsa laureandosi in legge e diventano un ottimo avvocato.

Reese Witherspoon contenta di essere d’ispirazione alle donne

Il film alla sua uscita nel 2001 ha incassato 141 milioni di dollari al box office. Il successo del primo film ha spianato la strada al secondo, dove continuano le vicende di Elle Woods e dove si sposa. Dopo ben 20 anni dal successo di questo iconico e incredibile film che ha divertito e appassionato molti, arriva il sequel. L’attrice lo aveva annunciato tempo fa sui social, poi a causa del covid i lavori si sono interrotti. La data dell’uscita però è certa, arriverà nelle sale a maggio del 2022 in America. Nel cast ci saranno quasi tutti i personaggi originali e ovviamente la mitica Reese che è contentissima del reboot. Nelle sue stories instagram in questi giorni ha festeggiato i 20 anni precisi dal film.

Si è detta impressionata di come tante persone le hanno scritto nel corso degli anni dicendole che grazie a lei hanno cominciato a studiare. Sostiene anche che questo personaggio le ha cambiato la vita e la carriera che è decollata dopo questo successo. Un’altro film con lo stesso nome ma con due personaggi diversi è uscito poco dopo il secondo. S’intitola Legally Blondes e racconta la storia di due gemelle rigorosamente bionde, che poi sarebbero le cuginette di Elle Woods, che vanno a vivere a Beverly Hills nella casa di Elle e cominciano ad andare a scuola in quella zona dove si trovano a contatto con ragazzini viziati e prepotenti del quartiere. Ma loro due alla fine hanno la meglio, dimostrando di essere le degne eredi di Elle Woods.

Sarà un emozione rivedere Reese Witherspoon nei panni di Elle Woods 20 anni dopo. La trama del film ancora non è stata resa nota ma sicuramente si tratterà di un caso di legge che dovrà risolvere la bella bionda e magari la vedremo come mamma e moglie nel film. Una cosa è certa, è l’anno degli annunci dei reboot di serie e film iconici degli anni 90. Recentemente anche Hilary Duff aveva annunciato il sequel della nota serie che l’ha resa famosa Lizzie McGuire. E anche Gossip Girl ha appena lanciato il reboot ai tempi nostri della celebre serie ambientata a Manhattan.