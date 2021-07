“Sirena d’acqua dolce”, Rocio Morales il costume è solo un dettaglio: curve straripanti – FOTO

Rocio Morales si aggiudica lo scettro di sirena del mare con uno scatto da numero uno della moda: sensazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

La modella ed ex ballerina spagnola, Rocio Munoz Morales ha incantato i fan di Instagram con uno scatto epico che la etichetta come nuova sirena del mare.

L’attrice madrilena ha partecipato a diversi programmi tv in patria, come “Bailando Con Las Estrellas”, per poi confermarsi in Italia al fianco di uno degli interpreti più amati dalle italiane. Si tratta di Raoul Bova, il sogno d’amore di qualsiasi donna che alla fine ha ceduto alle lusinghe e i corteggiamenti di Munoz.

In realtà a farli incrociare è stata la buona sorte, reduci entrambi ad una dolorosa e ingiusta separazione, con i rispettivi consorti.

Qualcuno pensava che mai si sarebbero rialzati e invece il futuro ha dato ad entrambi una nuova ghiotta opportunità, di riconfermarsi da un punto di vista sentimentale

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei incinta?”, Cecilia Rodriguez, spunta la FOTO che non lascia spazio a dubbi

Rocio Morales spettacolare in barca: un fisico che non dà scampo a nessuno

PER VEDERE LA FOTO DI ROCIO MUNOZ MORALES, VAI SU SUCCESSIVO