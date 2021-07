Zodiaco, i segni che pensano in negativo e si deprimono con facilità

Hai una visione della vita perennemente pessimista? C’è un motivo e potrebbe avere a che fare con il tuo segno zodiacale

Capita a tutti di avere una giornata no o attraversare un periodo particolarmente difficile, gli alti e bassi sono all’ordine del giorno e riuscire a trovare la forza per affrontarli non è sempre semplice. C’è chi cerca di farlo in tutti i modi, chi invece tende a possedere una visione pessimista: della propria vita, di quella degli altri, di quello che deve fare o che andrà a svolgere. Alcune persone semplicemente tendono a deprimersi per ogni cosa e a vedere nero anche quando servirebbe un pizzico di positività. Secondo gli astrologi questo aspetto è collegato ai segni zodiacali.

I segni zodiacali che pensano in negativo e si deprimono più facilmente

Tra i segni zodiacali che si deprimono con più facilità troviamo il Cancro, costantemente alle prese con pensieri negativi. Affronta la vita non riuscendo a lasciare andare il passato finendo così per pensare costantemente a quello che è stato, che sarebbe potuto essere, provando profonda malinconia e in alcuni casi rimpianto. Essere ossessionati dal passato non porta però a nulla di buono. Risulta complesso concentrarsi sul presente e affrontare la vita con uno spirito positivo.

Nessuno risulta essere pessimista come la Vergine, un segno che tende a deprimersi anche per le più piccole cose. Vive tutto in maniera amplificata finendo per affrontare ogni problema come se fosse qualcosa di catastrofico, anche quando non è così. Cercare di far ragionare questo segno mettendolo dinnanzi alla realtà è pressoché inutile, continuerà con la propria visione pessimista e penserà di non riuscire a superare anche il più piccolo ostacolo.

Rientra in questa categoria anche il Sagittario che vive in maniera radicale la sua vita. Questo significa che sebbene sia anche piuttosto solare, è in grado di cambiare repentinamente umore. Ha la capacità di deprimersi per le più piccole cose, se una situazione non si evolve come aveva previsto finirà per farne una tragedia. Si tratta di un segno con la lamentela facile che non si accontenta neanche quando le cose sembrano andare piuttosto bene. Un filo di ottimismo in più non guasterebbe.

Infine troviamo l’Acquario che tende ad affrontare i momenti di forte stress con uno spirito prettamente negativo. Sembra non riuscire a vedere lucidamente quello che gli accade intorno, finendo in un loop di pensieri che lo portano a deprimersi. Sebbene riesca a uscirne e a far prevalere anche il suo lato più spensierato, vivrà periodi piuttosto bui.