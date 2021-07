Selvaggia Roma come Rose di Titanic, posteriore perfetto: “Anvedi che roba” – FOTO

Selvaggia Roma è la protagonista assoluta di una gita in barca mozzafiato. Un aspetto fisico senza rivali: fan in delirio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

La showgirl, Selvaggia Roma ha stupito ancora tutti con i suoi scatti bollenti su Instagram.

L’ex naufraga di Temptation Island ha superato la concorrenza, tutta d’un fiato, mettendo a nudo le caratteristiche più segrete del suo immenso repertorio di forme. Una scoperta affascinante per il web, oltre che per il piccolo schermo, dove l’ex di Francesco Chiofalo si è distinta con la sua esuberanza attitudinale e adrenalinica.

La 31 enne nel corso degli anni è entrata a far parte del cast dei partecipanti del Grande Fratello Vip, dove la sua esperienza è durata poco più di un battito di ciglia.

Non a caso, la showgirl romana, in una delle ultime interviste ai microfoni del gossip ne ha dette di “cotte e di crude” per tutti i suoi ex compagni della casa più spiata d’Italia.

Inevitabile la denuncia per falistà e mancanza di obiettività un po’ troppo spesso rimarcata tra le quattro mura mediatiche, contrariamente al suo carattere esplosivo e senza peli sulla lingua

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Antonella Mosetti e il giro su se stessa in bikini che incanta i followers-FOTO

Selvaggia Roma con il posteriore in primo piano: sensazionale

PER VEDERE LA FOTO DI SELVAGGIA ROMA, VAI SU SUCCESSIVO