“Sei sempre la più…” Serena Garitta, il nuovo look conquista il web – FOTO

Cambio di look per Serena Garitta, l’ex gieffina infatti annuncia il cambiamento sui social. Ecco le reazioni.

Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Tra le ex gieffine Serena Garitta è una di quelle che più è rimasta nel cuore degli italiani. Oggi infatti vanta un profilo Instagram molto seguito e questo le consente infatti di svolgere il lavoro di influencer, numerosi i brand che si affidano a lei. Ma la Garitta si dedica molto alla sua famiglia, come possiamo vedere in questa foto che risale a pochi giorni fa.

Un momento di vacanza, in Corsica: acqua cristallina ed un cielo azzurro che si fonde col mare. Coglie l’occasione per raccontare momenti di vita quotidiana insieme a Renzo, il figlio nato dall’amore con Nicolò Ancona.

Serena Garitta, il cambio look che sorprende il web

Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

“Purtroppo non sono mai stata bionda dentro. Ma fuori si 😉” con questa frase la Garitta annuncia il cambio look. I capelli infatti appaiono più corti, una piega molto fresca adatta per l’estate – le beach waves – riga nel mezzo e capelli castano chiaro e che tendono al biondo. Molti apprezzano questo cambiamento tanto scrivere “Complimenti sei davvero bellissima” o ancora “Sei sempre la più bona”.

Qualcuno invece non ha apprezzato questo cambiamento adducendo che starebbe meglio versione mora, ovvero per come siamo soliti vederla. La Garitta accoglie i pareri di tutti i followers e li accetta sempre con garbo, sia che si tratta di commenti positivi o negativi. Quelli che dominano sono però gli apprezzamenti e gli emoji, quelli non possono mancare mai.

In questi giorni di relax in Corsica, non possiamo non notare dalle bellissime foto che la stessa pubblica, un’occasione per ammirarne la splendida silhouette. Una prestanza fisica notevole, un quadricipite da urlo.

Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

In bikini azzurro, dal modello semplice quale appunto il triangolo, valorizza assolutamente le sue curve, naturali e perfettamente armoniose.