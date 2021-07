La bella influencer Silvia D’Avenia continua a far impazzire i suoi followers con degli scatti impressionanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Silvia D’Avenia è bellissima e sensuale su instagram nel suo ultimo scatto che la ritrae a gambe aperte su uno sgabello. Nella didascalia scrive una frase in inglese:”Everything without you”, che significa tutto senza di te. Tuttavia non è chiaro a chi si riferisca l’influencer. I commenti sono tantissimi:”Sexy e sei bellissima vestita tutta di nero”. “Buongiorno fantastica ragazza meravigliosa e sex”, “Sei di un’altro pianeta”.

Silvia D’Avenia sempre più acclamata sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

L’influencer sta conquistando sempre più la scena sui social con i suoi scatti sensuali che fanno impazzire il web. Sotto alte foto molto provocanti i commenti non tardano ad arrivare:”Bellissima ti amo”, “Posso farti un regalo”, “Sei il trionfo della bellezza”, “Sei una carezza e un graffio al cuore“. La bella influencer torinese è al posto 1101 tra le influencer più sexy in Italia. L’influnecer è ambita da molti uomini tra cui anche qualche personaggio famoso. Su tutti era spuntato ad un certo punto il noto calciatore Neymar che le ha scritto su instagram e messo molti like.

Tuttavia la storia non è mai decollata per volontà della D’Avenia. L’influencer appare sempre sola anche se scrive frasi quasi in rifermento a qualcuno. Potrebbe essere fidanzata ma forse tiene il riserbo per mantenere l’immagine di sex symbol che ormai ha creato e che le frutta molto. Le sue forme ormai sono conosciute in tutto il panorama social. I followers su instagram sono 261 mila e i suoi post ricevono moltissimi like. Sono già diverse le collaborazioni che intrattiene con alcuni brand che la vogliono per la sua bellezza e la capacità d’incantare il web. Oltre a fare l’influencer la bella D’Avenia è anche un insegnante di danza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Della sua vita privata non si molto, se non che vive a Torino e scatta moltissime foto tutti i giorni in posti meravigliosi. Non è chiaro se abbia una relazione o meno ma certo in molti uomini vorrebbero conoscerla. Per il momento il suo lavoro riguarda solamente i social, ma può darsi che in futuro la potremo vedere in televisione.