“Un Posto al Sole” anticipazioni 15 luglio: Filippo sotto shock

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Filippo torna a casa per qualche ora ma non tutto va come Serena aveva previsto

Siamo arrivati al penultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole e anche domani sera assisteremo a diversi colpi di scena inaspettati. Patrizio e Clara sono sempre più innamorati ma avevano deciso di tenere nascosta la loro relazione per non ferire i sentimenti di Rossella. Ora che Patrizio ha raccontato a Rossella la verità, ha intenzione di uscire allo scoperto con Clara e viversi questa storia d’amore alla luce del sole.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Ornella ha consigliato a Serena di portare a casa Filippo per aiutarlo a recuperare la memoria che ha perso durante l’intervento al cervello che ha subito. Magari, passando qualche ora tra le mura familiari, riuscirà a ricordare qualcosa che ha completamente rimosso. Serena, Ornella e Raffaele si sono impegnati tantissimo per nascondere tutto e non permettere a Filippo di subire ulteriori traumi, ma qualcosa potrebbe andare contro ogni previsione. Infatti Filippo, tornando a casa, rischia di subire uno shock davvero inaspettato quando qualcosa va storto. Cosa succederà? E riuscirà Serena ad aiutare suo marito, che ha completamente dimenticato di lei e della loro vita insieme?

Jimmy è sempre più indeciso sul da farsi: infatti non sa se andare al campo estivo da solo e affrontare il bullismo che sta subendo da Brenda oppure indossare la calzamaglia e andare al corso di danza insieme alle sue cugine Irene e Bianca. Cosa farà?