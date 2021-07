Non si arresta la violenza all’indomani dell’arresto dell’ex presidente Zuma. Incontrollabili le rivolte, alimentate dalla crisi economica e sociale del Paese.

NON PERDERTI ANCHE >>> Giovane star di Tik Tok si suicida a 19 anni

Non si arresta l’ondata di violenza in Sudafrica, scoppiata lo scorso giovedì sera, giorno dell’arresto di Jacob Zuma. L’ex presidente del Paese si è consegnato alla polizia ed è stato giudicato colpevole di frode dalla Corte Suprema. L’ultima accusa dell’imputato si inserisce in un’ampia lista, la cui stima conta circa 738 capi d’imputazione relativi a reati di estorsione, corruzione e illegalità, quali riciclaggio di denaro, traffici illeciti ed evasione fiscale.

JUST IN – At least 72 people have been killed, hundreds arrested, and countless properties looted so far in spiraling unrest in South Africa triggered by the jailing of former president Jacob Zuma.pic.twitter.com/9HNgZBotCz

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 14, 2021