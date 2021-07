Wanda Nara e le sue vacanze. La super sexy procuratrice ci regala dei nuovi scatti bollenti, i fan non resistono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Breve tappa a Milano per Wanda Nara nei giorni scorsi. Giusto poco tempo, quello necessario per guardare in famiglia e con gli amici, la finale degli Europei di Calcio 2020 e poi ripartire.

La sexy procuratrice ha fatto il tifo per gli Azzurri e ha esultato davanti alla vittoria ottenuta in campo che li ha portati sul tetto d’Europa. Euforia a mille, salti e urla di gioia per il nostro Paese che, come lei stessa più volte volte ha detto, lo ritiene la sua seconda casa.

Wanda Nara, costume micro e la temperatura si alza

