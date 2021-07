Al Bano e la complicità con la Lecciso: svelato cosa fanno ogni sera

Al Bano e Loredana Lecciso affiatati più che mai. La compagna del cantante si sbottona e svela un dettaglio inedito su di loro

Al Bano e Loredana Lecciso, una coppia che nessuno riesce a spezzare. I due ne hanno attraversate tante ma nessun problema è riuscito a scalfire il profondo legame che c’è tra i due. Non sono mai arrivati all’altare ma il loro rapporto è più solido che mai.

Messi alle spalle i mesi difficili di cui anche i diretti interessati hanno parlato, dallo scorso lockdown il cantante di Cellino San Marco e la sua compagna hanno ritrovato al serenità ed una complicità che va oltre i rumors e le continua indiscrezioni che parlano di crisi di coppia.

Solo qualche giorno fa Al Bano ha smentito le ennesime false voci che volevano lui e la Lecciso ai ferri corri e ha ricordato come solo pochi giorni prima avessero festeggiato il compleanno dell’amatissima figlia Jasmine che ha compiuto 20 anni.

A leggere bene le dichiarazioni di Loredana c’è da dire che i due sono davvero affiatatissimi. È stata la showgirl a sbottonarsi e a svelare cosa fa ogni sera con la sua dolce metà.

Al Bano e Loredana Lecciso: “Mi sfinisce ogni sera”

Loredana Lecciso fa cadere qualche barriera e ogni tanto si lascia andare. La compagna di Al Bano non parla spesso della sua vita privata. Del resto, fin dall’inizio, è stata bombardata dal gossip e per questo ha dovuto imparare e “difendersi” per proteggere gli altri e sé stessa.

Ma quando decide di parlare c’è da dire che regala sempre chicche preziose su di lei e la sua famiglia. Tempo fa in una intervista nella quale diceva di non essere ancora pronta alla prova costume, ha raccontato un particolare inedito delle sere trascorse con Al Bano.

“Al Bano mi sfinisce ogni sera” ha dichiarato la Lecciso. Dichiarazione hot e inaspettata? Nulla di tutto questo. La frase è riferita al fatto che dal lockdown in poi i due hanno preso la buona abitudine di fare delle lunghe passeggiate serali.

Al Bano che è abituato a camminare nella sua tenuta e nei suoi campi motiva la compagna e non la fa mollare. Ecco che così i due si divertono, si tengono in forma e si ritagliano un dolce momento di coppia.