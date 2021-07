“Sempre stratosferica”, Annalisa sul letto è un tripudio di fascino: che gambe – FOTO

Annalisa ha condiviso una foto per festeggiare l’ennesima conquista del suo nuovo singolo “Movimento lento”: una visione di incanto distesa al letto

La cantautrice Annalisa ha incantato ancora una volta i suoi tanti seguaci su Instagram con una foto meravigliosa in cui è ritratta distesa al letto. L’affascinante 35enne di Savona indossa una camicetta bianco nera, pantaloncini neri e quel particolare notato da molti follower, ovvero lo stivaletto con il tacco e i calzini dello stesso colore, un tocco di classe, che solo una come lei può permettersi. Molti sono stati i commenti e i like ricevuti in poche ore dalla pubblicazione del suo post. Tra questi un suo ammiratore ha scritto: “Sempre stratosferica”, facendole un gran bel complimento. Annalisa ha un folto seguito di fan sul social network, un milione e 600 mila, tutti innamorati pazzi di lei.

Annalisa, la foto sul letto che fa il pieno di like

L’ultimo scatto postato su Instagram dalla bella cantautrice di “Movimento lento” ha avuto oltre 57 mila cuoricini di gradimento e 500 commenti. L’ultimo suo singolo in collaborazione con Federico Rossi dei “Benji e Fede” è contenuto nel suo disco “Nuda 10 (Deluxe Edition)“, che sta riscuotendo un enorme successo di vendite e download sulle piattaforme di musica in streaming come Spotify.

In particolare, il brano nuovo ha totalizzato ben 6 milioni e mezzo di riproduzioni e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Anche il videoclip infatti è piaciuto molto in cui Annalisa e Federico Rossi ballano il “movimento lento” su un palco guardandosi a vicenda, lei è vestita con un abitino di strass e un elegante giacca scura, finendo la canzone su una spiaggia.

Una canzone molto ritmata e perfetta per la stagione estiva, che fa concorrenza agli altri tormentoni estivi come a quello di Rocco Hunt e Ana Mena, “Un bacio all’improvviso“, altra accoppiata vincente per sfornare brani adatti per l’estate.