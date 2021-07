La cantante Arisa è sempre più bella, la sua femminilità è una ventata d’aria fresca, le sue prosperose curve incantano il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Era il 2009 ed Arisa fece la sua prima apparizione in televisione sul palco dell’Ariston di Sanremo, cantava Sincerità ed il suo look decisamente sui generis destò non pochi rumors. Negli anni l’artista ha avuto una trasformazione sia fisica ma anche professionale.

In poco tempo è diventata una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano ed internazionale, le sue canzoni hanno accompagnato la vita di milioni di fan che ancora oggi la sostengono e supportano come possono.

Arisa è un personaggio positivo della televisione e del web, è una persona semplice che vive apprezzando le piccole cose quotidiane evitando discussioni inutili e sterili che non le fruttano nulla se non ansie inutili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Matrimonio Veronica-Bernardeschi: sui social, lo sfogo e l’addio di Sarah non invitata

Arisa è un esplosione di sensualità, i follower hanno occhi solo per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eleonora Daniele, la scelta più importante della sua vita: la decisione più bella

Negli ultimi tempi Arisa sembra cambiata, non più la timida ragazzina che si nascondeva dietro un caschetto nero ed un paio d’occhialoni neri con vestiti stravaganti. L’artista si mostra come mamma l’ha fatta e tutti sembrano apprezzare la sua femminilità.

Il seno prosperoso, il lato B generoso e qualche chiletto distribuito qua e là, fanno di Arisa una donna molto desiderata. La cantante rende reale la donna mediterranea, prosperosa e morbida, che si piace per quello che è sia fisicamente che psicologicamente.

Il messaggio che vuole lanciare Arisa è molto semplice, accettarsi è la vittoria più bella della nostra vita. Non esistono pregiudizi, non esistono macchinazione, si vive una volta sola e tanto vale godersela l’esistenza.

Negli ultimi scatti vediamo Arisa in sala registrazioni, felice come una bambina per aver fatto bene posta un generoso “Grazie vita, spero tu sia infinita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Gli 869mila follower della cantante sono tutti molto felici per questa nuova versione di Arisa, che grazie alla sua forza d’animo infonde sicurezza anche a quelle donne che purtroppo si nascondono per paura dei pregiudizi.