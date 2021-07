Ballando, nota conduttrice si offre: “Sono pronta”. L’appello a Milly Carlucci

Milly Carlucci verrà rimpiazzata a “Ballando con le stelle”? Il pubblico stenta a crederci ma spunta l’indiscrezione. I dettagli

“Ballando con le stelle” sta per tornare con tante novità per i telespettatori che ormai da anni si appassionano alle coppie in gara e allo staff. Milly Carlucci è ormai la padrona di casa e il suo talento ha portato molto successo al programma che fin dall’inizio si è rivelato unico e inimitabile.

Dopo tanto tempo però la conduttrice e ballerina della Rai ha una rivale in pista che potrebbe darle filo da torcere. Le ha già lanciato un appello attraverso un’intervista.

“Ballando con le stelle”, chi è la rivale di Milly Carlucci?

Dopo dieci anni lontana dalla televisione, spunta di nuovo Sabina Stillo. Showgirl, giornalista e conduttrice che in tutto questo tempo ha deciso di dedicarsi alla famiglia e ad altre passioni.

Oggi però si rivela in un’intervista per Nuovo Tv dove ha confessato che vorrebbe tornare sul piccolo schermo e lancia un appello a Milly Carlucci: “Sono pronta a mettermi in pista a “Ballando con le stelle” -Afferma – Se posso essere sincera, però, avendo abbandonato la danza per dedicarmi alla mia carriera di conduttrice e di giornalista, non so se oggi ce la farei a tornare a ballare come un tempo”.

La donna si è rimessa in gioco con “Belle così” un format tutto al femminile andato in onda su Rai2 ed ha già dichiarato che non prenderà un’altra pausa di dieci anni.

Chissà se Milly Carlucci aprirà le porte alla sua collega, ma una cosa è certa: nessuno prenderà il suo posto. “Ballando con le stelle” è nato e continuerà con lei la regina del ballo che in tutti questi anni ha realizzato un sogno. Il pubblico la ammira e la segue con passione, per la Rai è una garanzia.