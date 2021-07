“Beautiful”, anticipazioni puntata 16 luglio: sconcertante incidente! Flo è viva? – VIDEO

Beautiful, anticipazioni 16 luglio: mentre sta litigando con Sally e Penny, Flo ha un incidente potenzialmente mortale.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Flo chiedere spiegazioni a Sally circa il suo stato di salute. Sbirciando nel database della Dottoressa Escobar la Fulton ha infatti scoperto che Sally non è affetta da alcuna malattia allo stato terminale, ma presenta solo alcuni segni di forte stress che sono stati ingigantiti per farla sembrare in fin di vita. Il fine è quello di riconquistare Wyatt e Flo è determinata ad impedirglielo. Nel frattempo alla Spencer, Bill ha rassicurato Wyatt: non c’è niente di male se intende chiedere a Flo di andarsene di casa. Il giovane Spencer le ha offerto tutto il supporto di cui aveva bisogno ed è ora che la Spectra inizi a lottare per se stessa e non per lui.

Beautiful, anticipazioni 16 luglio: Sally rinfaccia a Flo il rapimento

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo minaccerà di raccontare tutto a Wyatt. A quel punto Sally le rinfaccerà tutti gli errori commessi in passato (primo tra tutti il rapimento di Beth), ma la Fulton sarà irremovibile. Flo assicurerà alla stilista che Wyatt non vorrà più avere niente a che fare con lei, mentre alla dottoressa Escobar sarà ufficialmente ritirata la licenza medica. Presa dal panico, Penny afferrerà il primo oggetto contundete a sua disposizione e colpirà Flo sulla testa. La Fulton cadrà a terra priva di sensi.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 16 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.

