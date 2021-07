“Brave and Beautiful” anticipazioni 16 luglio: Cesur e Suhan beccati!

Siamo all’ultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Suhan e Cesur vengono beccati da Banu che lo vuole sapere

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful anche questa volta. Cesur e Suhan continuano a gravitarsi attorno nonostante entrambi non abbiano veramente voglia di cominciare una relazione. Infatti Cesur ha solo intenzione di prenderla in giro per rivendicare suo padre, perché Suhan è la figlia dell’uomo che ha rovinato la vita della loro famiglia. Non c’è assolutamente futuro per loro quindi tutto quello che accade tra di loro non ha veramente importanza.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Cahide scopre un altro segreto di Bulent: la sua amante a gran sorpresa è Hulya. Dal momento che però che alcune lui è a conoscenza di un suo segreto, ovvero la finta gravidanza, Bulent le chiede di unire le forze per raggiungere i loro obiettivi. Il ragazzo infatti non le dirà niente ad una sola condizione, solo se lo aiuterà a riconquistare Suhan che negli ultimi tempi è sempre più distante e presa, invece, dal giovane Cesur che è da poco arrivato in città. Successivamente Banu viene a sapere del bacio fra Suhan e Cesur e cerca subito un modo per far ingelosire la ragazza. Il problema è solo uno: cosa sta succedendo fra loro due?

Cesur, anche se non ha intenzione di ammetterlo, è davvero sempre più preso da Suhan e la cosa sta andando oltre il semplice atto della vendetta. Il problema per ora non sussiste, ma quando capiranno che la cosa sta diventando più importante cosa succederà tra loro?