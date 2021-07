Chiara Biasi, il lato B in primo piano non lascia scampo. Urge il 118 – FOTO

Un lato B davvero notevole quello di Chiara Biasi che lo posta in bella mostra sui suoi canali social. Non ci sono parole per commentare una simile perfezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi è un influencer e modella che lascia il segno, ogni suo scatto è unico ed ogni suo post fonte di ispirazione per moltissime ragazze che come lei vigliono intraprendere questa professione.

La carriera di Chiara inizia quando era appena una ragazzina, indirizzata dalla sua amica Ferragni, aprì un blog di moda che divenne un vero e proprio ponte verso il successo e la notorietà. Purtroppo però la via della Biasi non è stata tutta in discesa, a vent’anni ha avuto un’ischemia ed ha dato priorità ad altre cose per un lungo periodo di tempo.

La moda non è l’unica passione dell’influencer, infatti Chiara ama moltissimo viaggiare, fare nuove amicizie, il cibo ed il design. E’ una delle imprenditrici digitali più seguite in Italia.

Il lato B di Chiara è un istituzione per i social

Chiara Biasi su Instagram è seguita da 2,8 milioni di follower, la modella ed influencer ogni giorno posta diverse foto che la ritraggono in momenti più disparati. Vediamo Chiara mentre lavora, mentre si rilassa, mentre porta aventi un progetto ambizioso.

Le sue foto sono sempre molto apprezzate dal web, il suo ultimo scatto ha lasciato a bocca aperta tutti, la temperatura è salita vertiginosamente e qualcuno ha dovuto quasi chiamare il 118.

Il perfetto lato B di Chiara è stato piazzato in bella mostra dall’influencer, nessuno zoom è servito per avere una visuale più agevolata dal momento che la foto è stata scattata in maniera ravvicinata.

I complimenti sotto il lato B di Chiara si sono sprecati, in tantissimi hanno commentato e messo un cuoricino allo scatto. Chiara ha stupito tutti con la sua perfezione e continuerà a farlo.