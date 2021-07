Miss, Claudia Ruggeri strappa likes a valanga dopo l’ultima passerella su Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tra le divinità femminili del momento c’è anche lei, la Miss di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri. La web influencer ha regalato una perfomrnace da urlo, che non si può spiegare affatto a parole.

L’ennesimo successo di un’annata mostruosa per lei, iniziata con il piede sul freno, causa pandemia, ma terminata con un lieto fine, tipico di una favola d’amore. In tema sentimentale dopo un tira e molla, Claudia ha deciso di dire “sì” a Marco Bruganelli, il fratello di Sonia, moglie di Paolo Bonolis.

Per lei si tratta di una questione di famiglia, senza raccomandazioni, diversamente da come inizialmente in molti si immaginavano. Il successo in carriera per la Miss della Mediaset è tutta farina del proprio sacco, a dimostrazione, come se non bastasse degli ultimi scatti di una figlia prediletta di Madre Natura

Claudia Ruggeri si supera con un fondoschiena monumentale: che schianto

