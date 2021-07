“Dei marmi in tutti i sensi”, Diletta Leotta a righe mostra tutto il suo corpo: è pazzesca – FOTO

Diletta Leotta, la foto divina che scatena i fan: “Dei marmi in tutti i sensi”. Una posa così non si era mai vista prima…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

E’ un periodo d’oro per Diletta Leotta, la bellissima fidanzata di Can Yaman che ha fatto perdere la testa a milioni di utenti. La conduttrice, che qualche settimana fa sembrava prossima a dire addio a DAZN, ha invece confermato l’ingaggio anche per l’anno che verrà. I fan, che temevano di perdere la giornalista sportiva più amata dell’emittente, sono stati rincuorati dalla notizia. Tramite il proprio profilo di Instagram, Diletta continua a sedurre i fan e ad esibire con sicurezza le proprie forme da urlo. L’ultimo scatto, apparso pochi minuti fa, ha mandato il web in tilt.

Diletta Leotta a righe mostra tutto il suo corpo: è pazzesca – FOTO

