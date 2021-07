La showgirl ha decisamente alzato la temperatura con gli ultimi scatti dalla sua piscina, décolleté esplosivo e addome scolpito.

La modella e conduttrice si sta godendo il sole della sua regione tra splendide uscite in spiaggia e relax in piscina. Ogni scatto condiviso dalla bella Elenoire Casalegno diventa motivo di discussione per la femminilità sconvolgente di cui è portavoce indiscussa.

Fisico statuario e scolpito pare che la forza degli anni su di lei non voglia farsi sentire. Qualche mese fa in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato:

“Sì, sono fortunata perché ho un buon metabolismo, non tendo ad ingrassare. Essendo cresciuta in Romagna, la parola dieta mi fa venire l’orticaria. Io ho sempre mangiato sano e ho evitato il cibo spazzatura, sono stata educata così in famiglia. Sono contraria alle diete drastiche, ci vuole equilibrio (…)”. Vediamo gli ultimi scatti condivisi.

Elenoire Casalegno seduce a mani basse: il seno è esplosivo

