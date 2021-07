“Sai fare tutto”, Elisa Isoardi ti manda al manicomio: la camicetta si slaccia proprio lì… FOTO

Elisa Isoardi conquista lo scettro di protagonista di giornata con una serie di scatti da bellezza dell’anno: il dettaglio non sfugge…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

L’ex conduttrice della Rai e di “Detto Fatto“, Elisa Isoardi è tra le bellezze al naturale del momento. L’estate 2021 è iniziata con il piede giusto per lei, in attesa di una nuova sistemazione nel posto che le compete.

Elisa ha fatto parlare di sè molto spesso in questi ultimi mesi, reduce dal mini successo de L’Isola dei Famosi 15, la cui partecipazione avrebbe fornito l’assist decisivo per l’ad Piersilvio Berlusconi di ingaggiarla tra le conduttrici della prossima stagione.

Tuttavia, le ultime sullo sbarco in Mediaset di Elisa hanno conosciuto una brusca frenata che ha per un attimo rivisto le sue ambizioni. Nonostante tutto non è ancora tramontata l’idea di vederla al timone tra i programmi tv di Canale 5. Approfittando del ridimensionamento di Barbara D’Urso e le sue “creature” del gossip nazionale

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Unica nella tua bellezza”, Isabella Ferrari come una sirena nel suo angolo di paradiso – FOTO

Elisa Isoardi, il dettaglio che manda in visibilio i fan: spettacolare

PER VEDERE LA FOTO DI ELISA ISOARDI, VAI SU SUCCESSIVO