Federica Panicucci, il segreto della sua straordinaria bellezza senza età. La conduttrice svela il trattamento che modella la silhouette: i risultati sono pazzeschi

Dall’esordio datato 1987 nel mondo della televisione, Federica Panicucci ha saputo evolversi progressivamente fino agli importanti traguardi che ne attestano l’autorevolezza. Volto di “Mattino 5” dal 2009, tra i più apprezzati presenti in tv, è un esempio di elegante professionalità, metodo inconfondibile con cui tratta anche i più caldi temi della giornata.

Informazione e leggerezza, sa offrire al suo fedele pubblico ogni formula di intrattenimento, riuscendo a mantenere elevatissima l’asticella della qualità. Il tratto peculiare della sua presenza è il sorriso splendente che trasmette positività ed ottimismo, valori imprescindibili nella vita della presentatrice, come descritto anche nel suo libro: “Il coraggio di essere felici“.

La spinta interiore verso l’amore per se stesse, che si traduce in felicità e inevitabilmente bellezza, è il trucco che si nascondo dietro l’avvenenza intramontabile della conduttrice. Ma se da una parte a influire è il lavoro interiore, dall’altra vi sono dei segreti che ne modellano naturalmente l’immagine, uno dei quali è stato svelato dalla protagonista su Instagram.

Federica Panicucci, il suo segreto

Federica Panicucci svela su Instagram il suo incredibile segreto di bellezza, sfoggiando in costume le magnifiche conseguenze sulla sua silhouette. Condivide la preziosa informazione con i fan, che rimangono stupefatti davanti alla sua immagine, ma anche dalla particolarità della scelta inusuale, promossa a pieni voti dalla conduttrice.

La presentatrice opta per l’innovativo trattamento di Crioterapia Total Body senza azoto, la cui azione modella la silhouette, riduce gli inestetismi della cellulite, accelera il metabolismo, rinforza il sistema immunitario, migliora la circolazione, ma soprattutto rallenta l’invecchiamento cutaneo e cellulare, per il più assicurato effetto anti-age.

Letteralmente “cura del freddo“, la Crioterapia Total Body prevede l’immersione del corpo in una camera fredda, dove la temperatura può oscillare dai -85° C ai -95° C, per una breve porzione di minuti.

La conduttrice sperimenta il trattamento e sfoggia gli incredibili risultati del suo segreto, personificando il concetto di bellezza e longevità sulla sua pelle.