“L’unica che ci riesce anche in ciabatte”, Federica Pellegrini la posa ammirevole che stende i fan: che fisico – FOTO

La campionessa di nuoto, Federica Pellegrini già protagonista prima del grande evento. Un fisico da favola per riprendersi lo scettro.

Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Sono giorni intensissimi quelli che la campionessa di nuoto, Federica Pellegrini sta attraversando, con l’obiettivo di mantenersi in forma il più possibile.

La numero uno nei 200 metri, stile libero ha incantato tutti, ancora una volta e dato vita all’ultima sbracciata prima del grande evento, al termine del quale potrebbe ritrovarsi con la bacheca arricchita di altri trofei.

La sportiva in corsia, ex co-conduttrice di X Factor è concentrata al massimo per le “Olimpiadi di Tokyo 2020”, vetrina che certamente contribuirà a darle maggiore visibilità.

In attesa di vederla sul piccolo schermo fare altri miracoli, come abituata dall’inizio della sua monumentale carriera, Federica ha pubblicato una serie di scatti in fase di rifinitura.

Finitoooooo 🥳🥳… si torna a casa qualche giorno 🏠 cambio valigia 🧳 e si riparte 🛫♥️ 🇯🇵, così la campionessa appare già in clima torneo e noi non abbiamo alcun dubbio che anche stavolta dia tutta se stessa

Federica Pellegrini sexy in costume: i dettagli di un fisico da urlo

