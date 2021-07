Le due attrici della nota serie che negli anni 90 ha tenuto incollati alla televisione milioni di spettatori, festeggiano 20 anni dopo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fran Drescher (@officialfrandrescher)

Fran Dresher e Renée Taylor vent’anni dopo la messa in onda della celebre serie La Tata, festeggiano insieme l’uscita della serie sulla piattaforma HBO Max. Le due attrici hanno girato un video dicendo queste parole: Inizia la Drescher:“Si stanno tutti divertendo a guardare La Tata su HBO Max, ti rendi conto che ci sono persone che lo guardano che non erano nemmeno nate quando lo abbia girato? e la Taylor con la sua solita ironia lancia una frecciatina alla Drescher dicendo:”E tu ti rendi conto che tu sei più vecchia ora di quanto non lo fossi io quando ho iniziato ad interpretare tua madre?”. La Drescher conclude dicendo:”Taglia” al regista.

LEGGI ANCHE>>>“Un’opera d’arte di Leonardo” Claudia Ruggeri mostra un lato B formidabile: Madre Natura si è superata – FOTO

Le attrice de La Tata insieme dopo 20 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fran Drescher (@officialfrandrescher)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Lite per il volume della tv culmina in tragedia: uomo uccide il padre a coltellate

Dopo 20 anni la sitcom che ha conquistato tutti arriva su HBO Max con tutte le 6 stagioni. Lo streaming inizierà dal 1 aprile. La serie ha debuttato nel lontano 1993 ed è durata fino al 1999. La tata Fran Fine è stata in grado di farsi amare da tutto il pubblico. La sua ironia e la sua goffaggine hanno fatto divertire intere generazioni. Ancora oggi rimane una delle sitcom più amate. La Drescher è stata anche nominata per due Emmy e due Golden Globe. Fran ha recitato in altri film nel corso della sua carriera e in altre serie, ma indubbiamente il successo lo ha ottenuto con La Tata.

Charles Shaughnessy era invece Maxwell Sheffield in La Tata, interpretava il padre dei ragazzi che ha assunto Fran come babysitter e poi se n’è innamorato. Anche lui ha lavorato in altri film e anche in una sitcom sempre con Fran. Sfortunatamente per i fan della serie italiana, HBO Max non è visibile in Italia, pertanto bisognerà aspettare che qualche piattaforma decida di acquistare i diritti della serie per trasmetterla. Probabile che possa essere Prime Video che già possiede i diritti di moltissime serie degli anni 90, come Xena-principessa guerriera, Buffy-L’ammazza vampiri e tante altre emblematiche serie di quegli anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fran Drescher (@officialfrandrescher)

Su HBO Max al momento sta andando in onda anche l’atteso reboot di Gossip Girl, per cui di nuovo gli italiani dovranno aspettare. Molte serie vengono prima trasmesse in America e poi in Italia. Solo Netflix era riuscito in alcune occasioni a trasmettere contemporaneamente con l’America ma in pochissimi casi.