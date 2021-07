La Germania occidentale è stata colpita da una violentissima ondata di maltempo con piogge e inondazioni: almeno 6 morti e circa 70 persone disperse.

Una violentissima ondata di maltempo ha colpito la Germania occidentale, dove si sono registrate piogge torrenziali, forte vento e inondazioni. Secondo quanto riferito dalla polizia tedesca, il maltempo ha provocato la morte di almeno sei persone, di cui due vigili del fuoco, mentre circa settanta risulterebbero al momento disperse. Molte di queste si troverebbero sui tetti di alcune abitazioni spazzate via dal fiume in piena a Schuld, piccolo comune della Renania-Palatinato.

Forti piogge, vento e inondazioni, che vanno avanti da ieri, stanno mettendo in ginocchio la Germania occidentale.

Il bilancio della violenta ondata di maltempo è di almeno sei morti, due dei quali vigili del fuoco deceduti durante degli interventi, e circa settanta persone disperse.

La polizia tedesca, riporta la stampa locale e la redazione di Sky Tg24, ha riferito che molte delle persone disperse si troverebbero sui tetti di sei abitazioni travolte dal fiume Ahr a Schuld, nella Renania-Palatinato. Il fiume, a causa dei forti rovesci, ha rotto gli argini riversandosi nelle strade del comune e spazzando via alberi e case. Ingenti i danni ed i disagi in tutta l’area occidentale, dove sono in corso decine e decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e per mettere in salvo alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle auto.

A causa del maltempo, riferisce Sky Tg24, le autorità tedesche hanno deciso di sospendere i trasporti ferroviari, stradali e la navigazione sul Reno. Ancora, specificano le autorità, non si ha un quadro generale della situazione considerando che le operazioni di soccorso sono in via di svolgimento e che l’ondata di maltempo potrebbe proseguire anche sino a domani, secondo le previsioni metereologiche.

🌧 L'ouest de l'Allemagne subit également des inondations dramatiques, ici à Stolberg près de la frontière belge. Au moins 4 morts et une cinquantaine de disparus, emportés alors qu'ils étaient sur le toit de leurs maisons à Schuld. (vidéo @Tinush20) pic.twitter.com/eaz9NNms10 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 15, 2021

Diverse le immagini e i filmati, che documentano quanto sta accadendo nell’area occidentale del Paese, condivise sui social network dagli utenti.