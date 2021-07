L’influencer Giulia Salemi ha deciso di rivelare ai suoi followers una notizia sul suo futuro che la rende molto felice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Giulia Salemi fa un spoiler sulla sua vita e racconta di un progetto che ha in cantiere che la rende molto felice. L’influencer ha condiviso una sua foto con un muro giallo alle spalle e un caschetto da lavoratore. Subito dopo appare un video sempre di Giulia che scrive con una bomboletta su un muro le seguenti parole:”Ciao ho comprato casa, iniziano i lavori“. La bella Salemi dunque mette radici a Milano dove ha comprato la sua nuova casa.

Giulia Salemi compra casa a Milano e festeggia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

La Salemi ha comunicato ai suoi fan che ha acquistato una nuova casa a Milano. Nella didascalia sotto al video mentre scrive di aver comprato casa ha detto queste parole:”Come vi ho anticipato ieri, finalmente uno dei miei sogni prende forma. Ho comprato casa e domani iniziano ufficialmente i lavori. Come sto? Sono emozionatissima! Non vedo l’ora di farvi vivere step by stpe quello che Facile strutturare e Alberto Vanina hanno progettato insieme a me. Seguitemi in questo viaggio perché chiederò consigli anche a voi”.

Arrivano moltissimi commenti di auguri per la nuova casa, anche da ex inquilini del Grande Fratello Vip, come Carlotta Dell’Isola e anche Samantha De Grenet. Arrivano messaggi anche molto belli e di sostegno da alcuni utenti:“Piano piano giorno dopo giorno, ogni tassello sta andando al suo posto! Meriti tutto l’amore del mondo, ricorda che quando si guarda la vita a colori sarà sempre a colori e con un tocco di glitter o di illuminante sarà ancora più bella la vita! Ad Maiora sempre”. Per la bella Salemi è un periodo fortunato, in amore va alla grande con il suo Pierpaolo e ha comprato casa a Milano. Inoltre il suo programma sul sito di Mediaset, Salotto Salemi ha riscontrato notevole successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

L’influencer collabora anche con molti brand che la vogliono, al momento è diventata ambassador per un anno del noto marchio di gioielli Breil. Sicuramente un bel riconoscimento che lei dimostra sin da subito di apprezzare spiegando che è cresciuta con le pubblicità iconiche degli anni 90 di questo marchio. Anche il fidanzato è molto orgoglioso e lo scrive nei commenti:“Amore sempre più fiero”.