Gravissimo lutto per l’azzurrino Bristot, il ritiro dalla nazionale immediato

La famiglia Bristot colpita da un tragico lutto, il figlio 18enne è deceduto in circostanze ancora da scoprire. Le indagini sono in corso.

Si è spento il fratello 18enne di Alessandro Bristot, l’azzurrino impegnato in questi giorni con la nazionale di pallavolo. Ieri il campione ha lasciato la nazionale U17 maschile di Monica Cresta con cui stava giocando i campionati Europei in Albania.

Gli Azzurrini proprio nella gara contro l’Albania sono scesi in campo con la maglia di Alessandro e hanno giocato con il lutto al braccio.

La famiglia Bristot è molto conosciuta nel Bellunese non solo per la presenza di Alessandro in nazionale ma anche per il ruolo che il padre Paolo ha ricoperto anche lui come ex palleggiatore della nazionale di volley. Ha militato infatti nella Luxottica Belluno per diverse stagioni sportive.

Bristot, morto il fratello figlio 18enne: a scoprirlo la madre

Il ragazzo è morto ieri nella casa in cui abitava con i genitori a Sedico, comune in provincia di Belluno. A fare la tragica scoperta sarebbe stata sua madre Barbara che, non avendolo sentito svegliarsi, si è recata nella camera del giovane rinvenendolo morto.

l ragazzo come il padre ed il fratello seguiva le orme familiare nella pallavolo e militava nella Spes Volley. Aveva concluso a giugno il quarto anno dell’Itis Segato di Belluno e a settembre avrebbe dovuto cominciare l’ultimo anno prima della maturità.

Il giovane ieri era stato portato in ospedale per un forte dolore alla testa ma rimandato a casa dopo aver svolto tutti gli esami necessari che non hanno riscontrato nulla di rilevante. Ora il suo corpo si trova all’ospedale in attesa dell’esame autoptico che chiarirà il motivo del decesso.

È giunto nelle scorse ore alla famiglia anche il comunicato dell’associazione sportiva: “Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, l’intero consiglio federale e tutta la pallavolo italiana si stringono attorno alla famiglia Bristot e ad Alessandro per la prematura scomparsa di suo fratello Davide”.