Il brand di intimo femminile di Kim Kardashian non resiste alla tentazione e lascia che i suoi capi di lingerie vengano indossati da un noto volto, per un risultato incredibilmente sexy! Scopriamo chi è.

Kim Kardashian sceglie un’altra donna ugualmente appassionata di lingerie ed insieme fanno esplodere Instagram. La campagna pubblicitaria per la nuova collezione di intimo femminile si dota di un volto nuovo ed il risultato finale è stato decisamente wow!

Il brand dell’imprenditrice, “Skims“, ha reso nientemeno che Kate Moss il volto per gli scatti dedicati alla promozione degli outfit per le atlete USA delle prossime Olimpiadi.

Il social network fotografico ha fatto fare un salto con la mente alla passata campagna #MyCalvins, di Calvin Klein, che ci aveva già mostrato la splendida Kate Moss in completino intimo.

Ora, Kim Kardashian ce la lascia osservare ancora e racconta della prima impressione che ha avuto quando l’ha incontrata la prima volta. “Mi è stata presentata nel 2014 da Riccardo Tisci (il direttore creativo di Burberry) e fui fin da subito colpita dal suo umorismo sfacciato e la sua bellezza classica e autentica”.

Le due donne sono diventate immediatamente amiche e sono state avvistate anche di recente a Roma in occasione della sfilata haute couture di Fendi.

Insieme hanno avviato una collaborazione finalizzata a mostrare un’immagine self-confident della donna. “Skims” dimostra che le forme femminili non hanno bisogno di biancheria intima esageratamente sofisticata. Kate Moss esprime perfettamente questo concetto e Kim si dichiara onorata ad averla come volto per la collezione di questa Estate 2021.

La fotografa Donna Trope ha concretizzato questo progetto che sta già facendo il giro delle TV negli Stati Uniti.

Una lingerie minimale e un slogan che recita “Everyone’s wearing Skims“: “tutte indossano Skims”. Siamo davanti ad una collezione che vuole vedere le donne comode e a proprio agio nel loro completo intimo.

La stessa Kate Moss definisce “Skims” come un brand fresco e moderno che diffonde biancheria di facilissima vestibilità.

Dietro le quinte di questa campagna, parla anche Jens Grade, co-founder del marchio. Dichiara come un volto così affermato nel mondo della moda quale quello di Kate Mosse sia di grande importanza per l’industria: al di là della sua influenza, la top model è espressione di autenticità, unicità, eccellenza.