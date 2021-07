Oggi per Laura Chiatti è un giorno speciale e condivide la sua felicità con il pubblico che da anni la ammira, poi c’è lui sempre presente

Laura Chiatti è un’attrice di fama internazionale che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato tutti. Semplicità e naturalezza sono le sue caratteristiche e non perde occasione di sfoggiarle e mostrare ai fan la sua bontà d’animo.

Non ha bisogno di filtri, la donna appare così com’è ed oggi all’età di trentanove anni ha tanto da raccontare e ancora tanti sogni da realizzare.

GUARDA QUI>>“Wow”, Michelle Hunziker scollatura rovente: il costume è stretto e bianco. Una dea – FOTO

Laura Chiatti, una giornata speciale insieme a lui FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

GUARDA QUI>>“Sempre stratosferica”, Annalisa sul letto è un tripudio di fascino: che gambe – FOTO

Il 15 luglio per Laura Chiatti è un giorno speciale: è il suo compleanno e quest’anno compie trentanove anni. C’è un amico che condivide con lei questa gioia, Angelo Rifino è nato lo stesso giorno dell’attrice ed insieme danno il via ai festeggiamenti.

Appena scoccata la mezzanotte, la moglie di Marco Bocci non ha perso occasione di pubblicare una foto insieme al suo amico a cui ha dedicato un messaggio speciale: “Auguri a noi che siamo fatti un po’ al contrario, ma che riusciamo sempre a trovare il giusto binario… – scrive – a noi che soffochiamo le nostre pene per permettere a chi amiamo di stare bene… a noi che siamo eternamente innamorati”.

Conclude: “Questo augurio é per dirti che non ti cambierei con nessuno al mondo… auguri a me e a te amico del mio cuore… che possa essere per noi un giorno pieno d’amore”.

“Mi ha spiazzato” commenta il suo amico ed anche lui pubblica delle foto insieme a lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

I fan non vedono l’ora di scoprire come festeggerà la Chiatti, alla donna piace trascorrere il suo giorno in famiglia e con i suoi cari. Non ci resta che attendere i prossimi video e foto che non mancheranno sul profilo dell’attrice. Intanto, tanti follower e colleghi le hanno dedicato un minuto per augurarle un bellissimo compleanno.