Altro che Kate! É Letizia di Spagna la vera regina di eleganza e semplicità: l’ha fatto di nuovo

Letizia di Spagna è la consorte del sovrano Filippo VI. La sua regalità si esprime anche negli outfit che sceglie in occasioni pubbliche non curandosi dei brand di lusso ma solo dell’eleganza

Letizia Ortiz Rocasolano è sovrana consorte di Spagna avendo sposato l’allora principe, oggi attuale monarca, Felipe VI nel maggio del 2004. I due siedono sul trono in seguito all’abdicazione di re Juan Carlos I e sono genitori delle giovani principesse Leonor e Sofia. Si è trattato del secondo matrimonio per Letizia; in precedenza era legata al professore e scrittore Alonso Guerrero Pérez. É spesso associata alla sua controparte britannica, la duchessa di Cambridge Kate Middleton, moglie del principe William, secondo in linea di successione per ottenere il trono inglese. Entrambe lo donne non hanno origini nobiliari, sono moderne, raffinate, amate dal popolo, sofisticate, che esprimono un’aria di svecchiamento rispetto a monarchie tanto rigide e antiche.

Letizia Ortiz: l’eleganza non risiede in una marca di lusso

Letizia Ortiz è cresciuta in una famiglia progressista e repubblicana. Fino all’annuncio ufficiale del fidanzamento con Felipe VI ha portato avanti la professione di giornalista, lavorando per reti internazionali come Bloomberg e CNN e per l’emittente pubblica spagnola TVE.

Forse proprio per questo suo retaggio “popolare” la sovrana di Spagna non fa mostra sfacciatamente di abiti dai brand costosissimi. La sua innata eleganza non ha bisogno di artefici ma è talmente naturale che viene esaltata anche da marche più semplici e alla portata di tutti. Non è una novità vederla indossare firme comuni (come Mago e Zara, per esempio) oppure sfoggiare outfit già utilizzati in occasioni precedenti.

La regina Letizia ha incontrato le future compagne di college della maggiore delle sue figlie, Leonor, che frequenterà il prestigioso United World College in Galles. Per questo evento ha usato un look poco appariscente e riciclato: un tailleur bianco-panna, firmato Hoss Intropia, composto da giacca lunga con bottone unico, chiuso sul fianco. Le maniche sono arrotolate come sua bitudine e i pantaloni morbidi scendono lunghi fino alle caviglie. Ai piedi al bando i tacchi, porta delle semplici espadrillas con la zeppa rosa cipria, modello Alba6 di Macarena Shoes. Prezzo abbordabile di 70 euro.

Anche Leonor sembra voler seguire le orme semplici ma di classe della madre. Ha indossato un abito verde decorato con foglie di felci bianche del brand Mango.