L’influencer bergamasca si trova al Festival di Cannes e ha incantato tutti con un outfit da capogiro decisamente inusuale per lei.

La meravigliosa Ludovica Pagani è arrivata ieri a Cannes per la sua sfilata. Come ha spiegato nelle Instagram stories si trova alloggiata presso l’Hôtel Barrière Le Majestic.

L’ex inviata di “Quelli che il calcio” ha un seguito enorme sui social, oltre 2,7 milioni di follower che conquista ogni giorno con contenuto davvero piccanti e audaci.

Dopo una laurea in management a Milano, Ludovica ha debuttato Internet conducendo “We love shopping”, poi è passata a Telelombardia, dove ha co-condotto “Milanonow”.

Attualmente muove le redini come speaker a Radio 105 e nel suo canale YouTube “Casa Pagani” dove è seguitissima e la sua popolarità sta crescendo in modo esponenziale. Vediamo le foto del suo défilé.

Ludovica Pagani scalda gli animi: è lei la più bella

Qualche settimana fa la classe 1995 si trovava a Mykonos con Elettra Lamborghini mentre da ieri ha interrotto le sue vacanze per dirigersi in Costa Azzurra dove ha rivelato il meglio si sé al fedele pubblico che la segue.

Madrina di Clinique Italia e Max Mara, si è presentata all’hotel con pantaloni palazzo neri gessati ed un top con le scopriva le spalle e aperto sugli avambracci. La sua sfilata invece è stata decisamente inaspettata ieri pomeriggio: Ludovica ha scelto un completo maschile giacca pantalone con camicia bianca decisamente ammiccante e sensuale.

Per dare il tocco di classe il grande collo a lancia di seta lucido della giacca, le collane di berle molto appariscenti per arricchire il décolleté e i capelli laccati all’indietro e bombati sulla nuca. Un incanto per gli occhi tanto che in molti hanno deciso di commentare le foto: “Spettacolare”, “ sei qualcosa di magico 😍💫”, “Sei tu il Festival!”.