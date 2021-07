Marco Verratti, oggi le nozze con Jessica Aidi: i dettagli del matrimonio

Marco Verratti, campione degli Europei 2020, sta per convolare a nozze con la fidanzata Jessica Aidi: i dettagli del matrimonio

Sono giorni intensi per Marco Verratti, che subito dopo aver trionfato agli Europei 2020 si prepara a vivere uno dei momenti più emozionanti della propria vita. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, che ha festeggiato con entusiasmo la vittoria a Wembley, è partito immediatamente alla volta di Parigi, affiancato dalla compagna Jessica Aidi e dai figli Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio. Il motivo di tanta fretta? Il calciatore e la fidanzata si sposano proprio quest’oggi a Neuilly Sur Seine, comune sito a nord della capitale francese: i dettagli del matrimonio.

Marco Verratti, le nozze con Jessica Aidi: i dettagli del matrimonio

Per Marco Verratti, la settimana corrente è densa di festeggiamenti e di momenti memorabili, destinati a segnare per sempre il suo futuro. Dopo il match di Wembley, che ha fatto guadagnare alla squadra italiana il titolo di “Campioni d’Europa”, il centrocampista è volato a Parigi assieme a Jessica Aidi, sua compagna da circa due anni, e ai figli Tommaso e Andrea. Proprio quest’oggi, infatti, il calciatore del Paris Saint-Germain convolerà a nozze con la fidanzata. Per Verratti si tratta del secondo matrimonio: la relazione con Laura Zazzara, madre dei suoi due figli, si è infatti conclusa due anni fa.

Il legame tra i due, che, stando ai resoconti, si sarebbe rafforzato durante la quarantena, è talmente forte da spingerli ad ufficializzarlo davanti a tutti. La cerimonia si terrà presso il comune di Neuilly Sur Seine, sito a nord della capitale francese. “Spero che mi guarderai così per sempre“, scriveva la modella tempo fa nella didascalia di un post di Instagram, confermando la sintonia e la complicità con Verratti.

La proposta di matrimonio è avvenuta lo scorso gennaio, nel corso di un soggiorno a Marrakech. Il centrocampista, innamorato pazzo della sua Jessica, è il secondo giocatore della nazionale a sposarsi nel giro di pochi giorni, dopo le nozze di Federico Bernardeschi.